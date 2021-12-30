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На Камчатке 31 декабря из-за циклона будет действовать штормовое предупреждение

Скорость ветра в регионе может достигать 25-30 м/с, в порывах до 45-48 м/с

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 декабря. /ТАСС/. Тихоокеанский циклон с ветром и метелью накроет Камчатку в пятницу, сообщает пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 31 декабря 2021 года на юго-западном и юго-восточном побережьях Камчатки, в Усть-Большерецком, Елизовском муниципальных районах, Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городском округе прогнозируется ветер, скорость которого может достигать 25-30 м/с, в порывах до 45-48 м/с. Объявлено штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.

Вечером 31 декабря неблагоприятное погодное явление распространится на большинство районов края.

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