В новогодние праздники в Суздале впервые откроют каток на территории Кремля

ВЛАДИМИР, 30 декабря. /ТАСС/. Каток впервые откроют на территории суздальского Кремля 2 января. Пройти на площадку можно будет при покупке билета для посещения музея, сообщил ТАСС гендиректор Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков.

"К Новому году мы впервые открываем каток на территории Кремля в Суздале, где можно кататься на коньках среди белокаменных стен и старинных памятников. Попасть на него можно будет, купив входной билет в музей. Таким образом, наши гости одновременно смогут посетить экспозиции и активно провести время на открытом воздухе", - сообщил он.

Открытие катка запланировано на 2 января, в этот день в Кремле пройдет театральное представление и фаер-шоу. На территории музейного комплекса будет организован прокат коньков, смонтирована подсветка, а по выходным состоятся выступления диджеев. Как ожидается, работа катка продлится до конца зимы.

"Кроме того, в новогодние праздники запланирована обширная событийная культурная программа. Во время народных гуляний на территории музея деревянного зодчества в Суздале каждый день с 2 по 8 января будут проходить концерты лучших народных коллективов Владимирской области. В выставочном зале Кремля состоятся показы спектакля "Вредные советы" Владимирского академического областного театра драмы, а 4 и 5 января Рождественский музыкальный бал с участием артистов Московского театра на Таганке пройдет в Суздале и Гусе-Хрустальном", - добавил собеседник агентства.

По данным пресс-службы Владимиро-Суздальского музея-заповедника, в прошлом году в дни новогодних каникул музей посетили более 75 тысяч человек. Лидером по посещаемости оказался музейный комплекс "Суздальский кремль", где побывали около 20 тыс. гостей.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, он основан в 1958 году. Музей объединяет свыше 60 памятников архитектуры в трех городах - Владимире, Суздале, Гусе-Хрустальном, двух селах - Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений.