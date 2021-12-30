Две новосибирские больницы, принимавшие пациентов с ковидом, вернутся к обычной работе

НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Две больницы в Новосибирской области, ранее перепрофилированные для приема пациентов с COVID-19, возвращаются к работе по основному профилю. Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Учитывая такую некоторую положительную динамику, нами принято решение о восстановлении деятельности двух стационаров к их профильной работе. Это третья городская больница и Обская центральная городская больница. Мы ожидаем, что в течение первой недели после праздников они полностью восстановят свою деятельность и начнут прием профильных пациентов", - приводятся в сообщении слова замминистра здравоохранения области Елены Аксеновой.

Она отметила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области расценивается как стабильная, отмечается некоторое снижение числа ежедневных случаев заражения, а также спад обращений с ОРВИ и пневмониями.

В Новосибирской области с 12 октября введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от коронавируса в регионе обязали также курьеров и работников гостиниц. С 15 декабря обязательная вакцинация введена для работников от 60 лет.

С 30 октября действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий. С 12 ноября предъявить код нужно и для посещения ресторанов и кафе, а также баз отдыха и санаториев. С 20 декабря QR-код также необходимо будет предъявить для пользования услугами салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов. Кроме того, с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будет приостановлено посещение аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат и площадок. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Новосибирской области продлен до 1 апреля 2022 года.

По данным оперативного штаба на утро 29 декабря, в регионе зарегистрировано 93 941 случай коронавируса (плюс 377 за сутки), в том числе у 10 728 детей. 64 016 пациентов выписаны с выздоровлением (плюс 364 за сутки).