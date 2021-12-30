В МЧС напомнили, как безопасно устанавливать новогоднюю елку

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Новогоднюю елку в целях безопасности не стоит ставить у выхода из помещения и около батареи, лучше не использовать рядом с ней свечи и бенгальские огни. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС напомнили в пресс-службе МЧС России. Правила касаются как живых, так и искусственных деревьев.

"Не рекомендуется ставить елку у выхода из помещения: в случае воспламенения она превратится в непреодолимую преграду", - сказал собеседник агентства, добавив, что рядом стоит поместить огнетушитель на случай любой внештатной ситуации и разобраться в его использовании.

В МЧС добавили, что при установке новогодней елки важно убедиться в ее устойчивости. "Живое дерево нельзя устанавливать вблизи батареи и обогревательных приборов. Исключите использование рядом с ней свечей и бенгальских огней", - советуют специалисты ведомства.

Также не стоит использовать легко воспламеняющие украшения и электрогирлянды, поскольку это сопряжено с потенциальной опасностью возгорания. Гирлянды должны иметь предохранитель, без них при скачках напряжения может возникнуть перегрев и возгорание проводки, отмечают в МЧС. "Никогда не включайте гирлянду при наличии оголенных проводов, а также самодельных соединений. Кроме того, элементы гирлянды не должны соприкасаться с "дождиком", потому что металлизированная фольга может замкнуть проводку", - предупредили в пресс-службе.

В МЧС также отметили, что если есть сомнения в качестве украшения (например, в гирлянде нет хотя бы одной лампочки или обнаружились явные повреждения), то использовать его нельзя, а на ночь и перед тем как уйти из дома нужно отключать гирлянды.

В ведомстве советуют при выборе искусственной елки отдавать предпочтение изделиям с противопожарной пропиткой.