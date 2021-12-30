Три четверти москвичей выбирают искусственные ели вместо живых

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Три четверти жителей Москвы предпочитают ставить дома в Новый год искусственные ели, лишь четверть делает выбор в пользу живых деревьев. Об этом говорится в опросе, который был проведен сетью гипермаркетов товаров для дома и дачи "Твой дом" среди 804 покупателей в период с 15 по 20 декабря.

"Опрос показал, что 42% опрошенных уже поставили новогоднюю ель, при том, что только 82% респондентов ставят дома елку каждый год. Преимущественно москвичи выбирают искусственную ель (74%) по причине того, что она практична, долго стоит и не осыпается, таким образом москвичи проявляют заботу об экологии и избегают лишних хлопот. Лишь четверть опрошенных выбирает живую ель из-за аромата и внешнего вида. Интересный факт, что 18% москвичей чередуют живую и искусственную елку год от года", - отмечается в материалах опроса, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Больше половины респондентов покупают новые игрушки каждый год, чтобы "освежить стиль елочки". Кроме того, подарки для близких - важное ежегодное приобретение для 64% москвичей.

Большинство клиентов предпочитают новогоднюю классику в выборе елок и украшений в красно-золотых цветах.

"Но есть любители нестандартных черных, розовых елок и экзотических готовых елок в стиле "Африка" с попугаями и рыбками", - отметила руководитель отдела маркетинга интернет-магазина "Твой дом" Амина Эмерсон, слова которой приводятся в опросе.