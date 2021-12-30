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Пандемия COVID-19

Пассажиры задержанных рейсов смогут заселяться в красноярские гостиницы без QR-кода

Также в Норильске и Дудинке при задержке рейсов не будут требовать от прибывших сдавать ПЦР-тесты

КРАСНОЯРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Пассажиры в Красноярском крае, чьи авиарейсы задержаны или отменены, смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов о вакцинации. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора региона, сообщила в четверг пресс-служба правительства края.

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"С 30 декабря при задержке или отмене рейса заселение пассажиров в гостиницы возможно без предъявления документов о вакцинации", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в Норильске и Дудинке, где прибывшие должны сдавать ПЦР-тесты, в случаях задержек авиарейсов этого делать не нужно. С 11 августа все прибывшие в эти северные города обязаны были сдать ПЦР-тест в течение трех суток и соблюдать карантин до получения результата.

В крае с 30 октября для посещения культурных, спортивных мероприятий, а также торгово-развлекательных центров введена система QR-кодов. С 15 ноября их действие распространено на заведения общепита, сферы красоты, спортивные и фитнес-залы, гостиницы.

В декабре в крае фиксируется снижение количества заболевших с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Красноярском крае выявлено почти 172 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели почти 156 тыс. пациентов, умерли более 8,5 тыс. человек.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия COVID-19
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