В Забайкалье ожидаются сильный ветер и снегопад в новогоднюю ночь

ЧИТА, 30 декабря. /ТАСС/. Ветер до 20 м/с и снегопад ожидаются в Забайкальском крае с 31 декабря по 1 января, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"С 31 декабря 2021 года по 1 января 2022 года на территории Забайкальского края ожидается выпадение снега до умеренного, усиление ветровой нагрузки до 20 м/с. На дорогах местного и федерального значения возможно образование снежных накатов и гололедицы", - говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили жителей о возможном обрыве линий электропередачи и призвали соблюдать скоростной режим на дорогах.