В России некоторые цирки и зоопарки могут закрыться после 1 января

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Деятельность зоопарков, зоосадов, цирков, дельфинариев и океанариумов, которые не подали заявку на лицензирование или не прошли проверку в его ходе, будет приостанавливаться с 1 января. Причиной для отказа в лицензии может стать нарушение условий содержания, режима кормления или транспортировки животных.

"Если после 1 января 2022 года в ходе проверки выяснится, что организация не обладает лицензией, будет наложен штраф и инициировано обращение в суд для приостановки деятельности. Все организации, которые не подали заявление на получение лицензии процедуры, Россельхознадзор включил в план проверок на будущий год, который сейчас находится на согласовании в Генеральной прокуратуре РФ", - сообщили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора.

Отмечается, что проверки касаются повседневного наблюдения за животными, кормления и поения, условий содержания помещений, обязательного ветеринарного обслуживания, обеспечения безопасности животных и работы сотрудников организации, а также транспортировки животных. В ведомстве пояснили, что организации, которые уже получили лицензию, провели большую работу по улучшению условий содержания животных, согласно установленным нормам.

На данный момент Россельхознадзором выдано 147 лицензий. Среди лицензиатов - Московский цирк Никулина, Росгосцирк, Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского, Московский зоопарк, Театр кошек Куклачева, Государственный музей-заповедник "Петергоф" (Санкт-Петербург), Центр океанографии и морской биологии "Москвариум", Музей мирового океана (Калининград), крупнейшие зоопарки городов России, а также ряд хозяйствующих субъектов, большая часть из которых находится в Краснодарском крае и Республике Крым.

Как отметили в Россельхознадзоре, в работе находится еще порядка 180 заявлений. Каждый день поступает примерно по 20 заявок. "К сожалению, как и ожидалось, большинство обращений служба начала получать в конце года. Конечно, по всем заявкам, которые мы получим в этом году, решения будут приниматься не только до конца декабря, но и в следующем году тоже", - отметили в ведомстве.

Улучшение жизни животных без каких-либо отсрочек

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил ТАСС, что новые правила позволят существенно улучшить жизнь животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах.

"Мы прекрасно отдаем себе отчет, что будут нарушители и их будет довольно много. И сейчас были и есть те, кто занимается этим, не имея на это вообще никаких законных оснований - все эти кочующие "шапито", передвижные дельфинарии, которые по факту уже запрещены. <…> Другое дело, что их количество несопоставимо меньше, чем было. Здесь (в части лицензирования цирков и зоопарков - прим. ТАСС) мы рассчитываем на это же, понятно, что кто-то будет подпольно как-то этим заниматься в нарушение закона, но вопрос в масштабах", - сообщил он.

Бурматов объяснил, что если речь идет о цирках, то отсутствие лицензии не станет причиной для его закрытия. Однако животных они не будут иметь право содержать.

"Если, допустим, о цирках идет речь, то может быть и не закрыться: их закрываться никто не заставляет, если у них все остальное в порядке. Проблема только в содержании животных. Они могут отказаться от использования животных и получить лицензию без учета этой деятельности. Но продолжать использовать животных в таком случае на законных основаниях они не смогут", - пояснил он.

Депутат заявил, что никаких отсрочек данные правила не предполагают. "Уже звучат высказывания о том, что "давайте перенесем", "давайте отсрочку" и так далее. Ничего такого не будет, никаких поправок в этой части в федеральный закон мы вносить не будем", - сообщил он.

Запретить использование животных в развлекательной сфере

Президент Центра защиты прав животных "ВИТА" Ирина Новожилова заявила, что для защиты животных введения такого лицензирования недостаточно. Необходимы радикальные меры - запрет их использования в сфере культуры и развлечений.

"Уже не существует такого в миром пространстве. Это те индустрии развлечений, которые надо запрещать, а не лицензировать. <…> Это [введение лиценизирования] такая же игра, как закрывают ширмами здания, подлежащие реставрации", - сообщила она ТАСС.

По мнению Новожиловой, данный бизнес давно стал убыточным, так как многие люди из этических соображений перестают посещать цирки, зоопарки, дельфинарии. Индустрия живет преимущественно за счет субсидий от государства, заявила она.