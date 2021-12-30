В России сообщили о разработке теста, сразу определяющего штамм "омикрон"

НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Пресс-служба Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН сообщила, что в РФ разработана тест-система, которая одновременно выявляет наличие генетического материала коронавируса и определяет, относится ли он к омикрон-штамму. При этом выполнение теста занимает столько же времени, сколько и традиционная ПЦР-диагностика, но при этом на выходе медики смогут получить в два раза больше информации, сказали в четверг ТАСС в институте, который является одним из разработчиков системы.

Кроме ИХБФМ в создании системы приняли участие резидент новосибирского биотехнопарка компания "Современные лабораторные технологии", уже разработавшая несколько тест-систем на коронавирус, и сотрудники кафедры клинической биохимии и лабораторной диагностики Военной медицинской академии имени С. М. Кирова.

"Создатели тест-системы надеются, что им удастся получить регистрационное удостоверение на медицинское изделие в самое ближайшее время", - добавили в пресс-службе института. Как подчеркивается, вариант коронавируса "омикрон" распространяется во много раз быстрее, чем предшествующие ему штаммы коронавируса, поэтому особенно важно своевременно его выявить. Омикрон-штамм коронавируса отличается от других большим количеством мутаций, что потенциально делает его более устойчивым к существующим вакцинам. По мнению некоторых экспертов, штамм активно поражает детей.

"При создании тест-системы ученые работали с синтезированной последовательностью, которая повторяет вариабельную часть генома омикрон-штамма SARS-CoV-2. Чувствительность созданной тест-системы оценивается как высокая", - сообщили в пресс-службе.

Предполагается, что тест-система будет использоваться для обеспечения противоэпидемической безопасности. Материалом для анализа служит мазок из носо-/ротоглотки человека.