В Москве начинает работу единый оператор по раздельному сбору мусора

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Региональный оператор по раздельному накоплению отходов начинает работать в Москве в субботу, это следующий этап в реализации программы раздельного сбора мусора. Во всех округах столицы начал действовать единый тариф на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) с унифицированной системой платежей.

"Введение института регионального оператора - следующий важный этап реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. С началом работы регионального оператора будут действовать единые правила по обращению с твердыми коммунальными отходами. По результатам прошедшего в Москве конкурсного отбора статус регионального оператора по обращению с ТКО присвоили государственному унитарному предприятию "Экотехпром", - сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Уточняется, что данное предприятие более 20 лет оказывает услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. В зону его ответственности с 2022 года попадет весь город, а значит, во всех округах столицы заработает единый тариф на вывоз ТКО. Как сообщал заммэра Москвы Петр Бирюков, с предприятием заключен контракт на восемь лет. Для жителей, оплачивающих коммунальные услуги по единому платежному документу (ЕПД), фактически ничего не изменится, плата по-прежнему будет в него включена.

"Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами для населения и прочих потребителей с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря 2022 года - 839,23 рубля за куб. м", - значится в приложении к приказу департамента экономической политики Москвы от 9 ноября 2021 года. Документ опубликован на сайте предприятия "Экопром".

Программа раздельного накопления отходов начала действовать досрочно, 1 января 2020 года. Во всех дворах и рядом с объектами социальной сферы оборудовали более 22 тыс. контейнерных площадок, где установили 60 тыс. брендированных контейнеров с поясняющими пиктограммами. Серые контейнеры предназначены для пищевых и загрязненных отходов, синие - для вторсырья, которое можно отправить на переработку. Отходы собирают и вывозят разные мусоровозы с соответствующей маркировкой.

Кроме того, в 2020 году появился сайт "Чистая Москва", где собраны полезные советы, ссылки на тематические публикации в СМИ и ответы на популярные вопросы о программе. Большую работу ведет и столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства на своих страницах в соцсетях: там регулярно публикуют обучающие материалы, инфографику и инструкции, посвященные раздельному сбору отходов, а также принимают обращения жителей, связанные с программой. Также в Москве работает центр поддержки по вопросам раздельного сбора отходов, открытый на базе "Экотехпрома", куда можно обратиться по телефону: +7 (495) 150-75-43.