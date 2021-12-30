Кабмин утвердил выделение бесплатных путевок для детей из регионов Арктической зоны

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 2022 года школьникам, проживающим в регионах из состава Арктической зоны, будет предоставляться бесплатные путевки в детские лагеря. Ежегодно на эти цели будет выделяться по 500 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

"С 2022 года дети, проживающие на территории регионов, которые входят в состав Арктической зоны, смогут бесплатно отдыхать на лучших курортах России. Из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться по 500 млн рублей. Порядок и условия новой меры поддержки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Бесплатные путевки смогут получить школьники с пятого по восьмой классы. За счет господдержки будет возможность поехать в детские лагеря, расположенные на Черноморском побережье Краснодарского края, Крыма и Севастополя, на побережьях Азовского, Каспийского, Японского морей, а также в Республике Адыгея и Кавказских Минеральных Водах, сообщает кабмин. Уточняется, что длительность такой путевки составит от семи до 21 дня.

"Расходы регионов на оплату путевок и стоимости проезда будут финансироваться из федерального бюджета. По предварительным данным, в 2022 году бесплатные путевки получат почти 6 тыс. детей", - говорится в сообщении кабмина.