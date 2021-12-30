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Сообщения о минировании ТРЦ в Новосибирске не подтвердились

Торгово-развлекательные центры работают в штатном режиме

НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Спецслужбы не обнаружили взрывчатых веществ в торгово-развлекательных центрах в Новосибирске, проверив поступившую информацию об их минировании, сообщила в среду пресс-служба правительства Новосибирской области.

"Правоохранительные органы проводят расследование по установлению лиц, причастных к распространению ложного сообщения. Объекты работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщали ранее СМИ, сообщения о минировании поступили рано утром в как минимум 10 ТРЦ Новосибирска. Позднее в пресс-службе правительства региона рассказали, что специальные службы обследуют здания на предмет взрывчатки.

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