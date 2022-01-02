В Москве изменилась стоимость проезда в общественном транспорте

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Ряд цен на билеты для проезда в общественном транспорте Москвы изменились в воскресенье, 2 января.

Разовая поездка по "Единому" билету возросла на 1 рубль и теперь составляет 61 рубль. Также на 1 рубль изменилась стоимость билета на две поездки, которая теперь составляет 122 рубля. Цена разового проезда в наземном транспорте, МЦК, метро, МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" (билет "Кошелек") увеличилась на 4 рубля - до 46 рублей.

Цены на различные абонементы сроком действия 90 и 30 дней также возросли. Кроме того, появились новые билеты ТАТ для наземного транспорта: на 90 и 365 дней стоимостью 3 720 рублей и 14 тыс. рублей соответственно.

При этом цена поездки по Face Pay не изменилась и составляет 46 рублей. Стоимость билета на 365 дней (19,5 тыс. рублей) и проездного на три месяца на метро, МЦД, МЦК (1 245 рублей) и наземный транспорт (810 рублей) для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов также осталась на прежнем уровне.