В Якутске не выпустят собак из пункта передержки до отлова всех агрессивных животных

ЯКУТСК, 30 декабря. /ТАСС/. Пункт передержки безнадзорных животных (ППБЖ) Якутска продлил мораторий на выпуск собак на улицы до завершения работы оперативного штаба по отлову агрессивных животных, сообщили в четверг в Telegram-канале мэрии Якутска.

29 декабря примерно в 13:00 (07:00 мск) на территории ипподрома в Якутске стая собак напала на 53-летнюю женщину, которая в результате умерла. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В среду власти Якутска ввели режим ЧС в Автодорожном округе города, где стая собак напала на женщину, и режим повышенной готовности по городу.

"В начале декабря в ППБЖ Якутска был объявлен мораторий на выпуск собак, прошедших процедуру ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск), "в естественную среду обитания" в связи со сверхнизкими температурами воздуха. После трагического случая 29 декабря оперативным штабом принято решение продлить данный режим до завершения работы оперативного штаба по отлову всех агрессивных животных на территории города", - говорится в сообщении.

Действующие мощности пункта передержки позволяют принять еще около 200 собак, добавили в мэрии. В данное время идут работы по оборудованию дополнительного помещения для организации временного пункта передержки отловленных безнадзорных животных. "Как минимум в ближайший месяц, до конца января, выпуск животных в естественную среду обитания производиться не будет", - отмечается в сообщении.

Все отловленные с 29 декабря животные также будут проходить процедуру ОСВВ, ветеринарная служба проводит экспертизу степени агрессивности животных, их опасности для людей. На основании этого будут приниматься решения об их пожизненном содержании либо возможности последующего выпуска в естественную среду обитания после передержки, стерилизации и вакцинации.

Сформирован оперативный штаб по отлову безнадзорных животных на территории всего города. В данный момент при ЕДДС Якутска сформирован круглосуточный ситуационный центр для оперативной передачи информации от горожан. В мессенджере Whatsapp открыт чат-бот муниципального центра управления, куда можно направить фото- и видеоинформацию о безнадзорных собаках с указанием адреса.