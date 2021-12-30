Россияне рассказали, что чаще всего дарят на Новый год

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Сладости и сувениры, а также товары для дома и кухни являются самыми популярными подарками на Новый год. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "AliExpress Россия" и ResearchMe (текст имеется в распоряжении ТАСС).

как делать презенты, чтобы они были в радость и к месту

"Хороший подарок — большой труд": как делать презенты, чтобы они были в радость и к месту

"Чаще всего в этом году россияне будут дарить сладости - этот вариант выбрали 39% респондентов. Следующая по популярности категория подарков - сувенирные товары. Их подарит друзьям и близким четверть россиян", - говорится в документе.

Почти четверть (23%) опрошенных рассказала, что предпочитает дарить товары для дома и кухни. Самый редкий из популярных подарков - билеты в путешествие: их предпочитают дарить 2% россиян.

Согласно данным опроса, больше трети (35%) россиян заявили, что их бюджет на все подарки в 2021 году не превысит 3 тыс. рублей. Почти столько же (34%) респондентов потратят чуть больше - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Больше 10 тыс. рублей на подарки потратят более 10% россиян.

Большинство (71%) опрошенных покупают подарки в онлайн- и офлайн-магазинах. Подарки своими руками делают только 5% опрошенных. Четверть россиян заявила, что редко упаковывает подарки, а треть подбирает упаковку почти для каждого подарка.

Гораздо больше запланированных подарков россияне любят сюрпризы: 52% респондентов не составляют список пожеланий по подаркам. Заранее его готовят только 15% опрошенных, заключили эксперты.