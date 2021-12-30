В Мурманской области продлили удаленный режим работы для непривитых жителей старше 60 лет

МУРМАНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Ограничения по допуску к работе для граждан 60 лет и старше продлили в Мурманской области до 21 января. Об этом в четверг сообщили в региональном оперштабе.

"Согласно постановлению регионального правительства, для работающих граждан в возрасте 60 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями по 21 января продлеваются ограничения по допуску к работе. Их переводят на дистанционный режим", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что жители старше 60 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания, могут работать при наличии сертификата переболевшего или вакцинированного.

С начала пандемии в Заполярье количество заболевших ковидом превысило 91 тыс., умерли более 2,7 тыс. человек. В региональном оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 21 декабря сообщали, что в больницах области свободно 30% коек. Максимальная загрузка коечного фонда в региональных больницах - более 90%, фиксировалась осенью этого года, когда ежесуточное количество случаев заболевания коронавирусом приблизилось к отметке в 300 человек.

На новогодние праздники в регионе существенно смягчили ограничения, в частности, с 27 декабря время работы общепита продлено с 23:00 до 02:00, а в ночь с 31 декабря на 1 января кафе смогут работать до последнего клиента. Наличие сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании для их посещения является обязательным условием, зал не может быть заполнен более чем на 75%.