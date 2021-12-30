Попова рассказала, что тест-систему для выявления "омикрона" создали за неделю

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Тест-система для выявления нового штамма коронавируса "омикрон" была сделана буквально за неделю. Об этом заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-24" .

"На "омикрон" буквально за неделю сделали коллеги тест-системы, тоже независимо наш институт в Санкт-Петербурге и в Москве, и сегодня мы уже первый скрининг проводим тест-системами для ПЦР-диагностики, <...> именно направленными на конкретный штамм, именно "омикрон", - сказала она.

Попова подчеркнула, что на данный момент нужно научиться предотвращать попадание любого нового возбудителя вируса в страну. Она также отметила необходимость создания передовых исследовательских центров и лабораторий для того, чтобы жители РФ могли оперативно получить данные о своем здоровье при помощи анализов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". По данным ВОЗ, омикрон-штамм коронавируса к настоящему времени обнаружен более чем в 100 странах.