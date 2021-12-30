Электробус-гармошку протестируют на маршруте Т34 в Москве

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Новый электробус-гармошку на 135 мест, протестируют на одном из столичных маршрутов. Об этом сообщили в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В тестовом режиме мы запускаем электробус-"гармошку". На 100% экологичный транспорт пройдет тест-драйв вместе с пассажирами. Еще плюсы: почти в два раза больше мест - 135, запас хода до 90 км, мощная батарея с полной зарядкой за 20 мин", - говорится в публикации.

Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, Москва является лидером по электробусному парку в Европе.

"Коллеги из ПАО "КАМАЗ" представили в тестовую эксплуатацию современный электробус-гармошку, который мы запустим на дорогах столицы. Тестироваться он будет на маршруте Т34, поэтому каждый из пассажиров сможет оценить удобства и новшества большого электробуса. При успешном прохождении тест-драйва город станет закупать такой транспорт для обслуживания маршрутов с высоким пассажиропотоком", - сказал Ликсутов.