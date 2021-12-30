Треть россиян считают, что наступающий год будет лучше для страны, чем уходящий

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Треть опрошенных россиян (34%) считают, что 2022 год будет лучше для страны, чем уходящий. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные на сайте центра в четверг.

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Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 декабря. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

"Треть опрошенных (34%) считают, что следующий год будет лучше для нашей страны, чем 2021 год, чаще так считают молодые люди в возрасте 18-24 года (46%). При этом 39% респондентов ответили, что год будет ни лучше, ни хуже, а 21% считают, что год будет скорее хуже", - говорится в исследовании.

Среди позитивных изменений примерно каждый пятый опрошенный (22%) ожидает улучшения в ситуации с коронавирусом, а каждый десятый (11%) ждет повышения уровня жизни и зарплат. Еще 9% надеются на снижение цен и контроль за уровнем инфляции, по 8% россиян ждут улучшений в экономике и повышения пенсий, еще 7% ожидают позитивных изменений во внешней политике. 19% респондентов не ждут никаких позитивных изменений в наступающем 2022 году.

Из негативных изменений, по мнению 21% опрошенных, может произойти инфляция. 9% россиян назвали появление новой волны коронавируса и новых штаммов, 8% - падение уровня жизни, а 7% - военные действия и конфликты. В 2022 году не произойдет никаких негативных изменений, считают 13% респондентов.