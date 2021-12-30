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Пандемия COVID-19

В ЮАР уровень смертности от "омикрона" в четыре раза ниже по сравнению с другими штаммами

По информации ученых Университета Претории и Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке, пиковое количество пациентов в больнице города Цване составило менее половины от числа госпитализированных с дельта-штаммом
© AP Photo/Ben Curtis

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Уровень смертности в ЮАР от "омикрона" в четыре раза ниже по сравнению с другими штаммами коронавируса в предыдущие волны коронавируса.

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Об этом сообщает в четверг газета The Daily Telegraph со ссылкой на исследование ученых Университета Претории и Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке.

По сведениям специалистов, наблюдавших за пациентами крупнейшей больницы в городе Цване в провинции Гаутенг, первоначальном эпицентре вспышки нового штамма, от него умерли 4,5% госпитализированных по сравнению с 21,3% в предыдущие волны коронавируса. Они также выяснили, что пациенты, попавшие в больницу с "омикроном", выписывались в среднем через четыре дня, по сравнению с почти девятью днями, как это было ранее. При этом пиковое количество пациентов в больнице составило менее половины от числа госпитализированных с дельта-штаммом.

Значительно меньшим было и число нуждающихся в интенсивной терапии - 1% против 4,3% при прежних вспышках заболевания.

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ЮАРПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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