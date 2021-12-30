В Иркутске суд на 30 суток запретил эксплуатацию ТРК "Сильвермолл" из-за грубых нарушений

ИРКУТСК, 30 декабря. /ТАСС/. Суд в Иркутске на 30 суток запретил эксплуатацию одного из самых крупных в Восточной Сибири торгово-развлекательных комплексов (ТРК) "Сильвермолл", который 27 декабря временно был закрыт по решению Госпожнадзора из-за грубых нарушений требований пожарной безопасности. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Свердловского районного суда.

"ООО "Интеграл-Девелопмент" (компания, управляющая ТРЦ - прим. ТАСС) привлечено к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ ("Нарушений требований пожарной безопасности"), назначено наказание в виде административного приостановления деятельности путем запрещения эксплуатации здания ТРК "Сильвермолл", - говорится в сообщении.

Деятельность ТРК приостановлена на 30 суток. В здание запрещено пускать посетителей и работников, исключение составляют лица, которые будут устранять нарушения. Срок приостановления работы торгового центра исчисляется с момента фактического приостановления деятельности, то есть с 27 декабря.

Сотрудники МЧС выявили в ТРК более 30 грубых нарушений требований пожарной безопасности. Ранее руководству торгово-развлекательного комплекса выдавалось предписание об устранении нарушений, связанных с содержанием систем противопожарной защиты, путей эвакуации и эвакуационных выходов. Нарушения не были устранены, также выявлены новые. Было возбуждено административное дело, материалы направлены в суд.

Менеджер управляющей компании попытался дать взятку сотруднику МЧС в виде 1,5 млн рублей и бутылки дорогого шампанского за то, чтобы работу ТРК не приостанавливали, а материалы дела не направляли в суд. Сотрудник МЧС от взятки отказался. Менеджер был задержан на месте преступления, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"). Представителю управляющей компании избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

ТРК "Сильвермолл" - один из самых крупных в Восточной Сибири, вмещает до 35 тыс. человек. Его площадь составляет почти 110 тыс. кв. м.