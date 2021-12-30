Мишустин утвердил выделение еще 3,3 млрд рублей на страхование борющихся с ковидом медиков

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на страховые выплаты медработникам, которые помогают пациентам с ковидом. Об этом в четверг сообщает пресс-служба кабмина.

"Более 3,3 млрд рублей будет направлено на страховые выплаты медицинским работникам, которые помогают больным с коронавирусной инфекцией, - говорится в сообщении. - Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

По указу президента РФ Владимира Путина, подписанному в мае 2020 года, право на дополнительные страховые гарантии есть у врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорых, которые, помогая больным коронавирусом, заразились инфекцией сами.

В 2021 году медицинским работникам уже предоставлены единовременные страховые выплаты на общую сумму 22,2 млрд рублей. "Новый транш из резервного фонда позволит в полном объеме обеспечить финансирование этой меры поддержки до конца II квартала 2022 года", - пояснили в правительстве.