В Хабаровском крае расширили границы охранной зоны вокруг оползневого озера Амут

ХАБАРОВСК, 30 декабря. /ТАСС/. Границы охранной зоны вокруг оползневого озера Амут расширили в Хабаровском крае. Об этом написал глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Мною подписано постановление о расширении границ памятника природы краевого значения "Оползневое озеро Амут". Озеро и территория вокруг него получили статус памятника природы в 1997 году, под охрану тогда попала площадь в 12 га, в 2014 году ее расширили до 146 га. Теперь, чтобы сохранить природный комплекс, расширяем охранную зону до 2 063 га", - написал Дегтярев.

Амут - уникальная достопримечательность Хабаровского края, его называют "маленьким Байкалом" из-за схожести характеристик воды. Образовано оно в тектоническом разломе между двумя крупными базальтовыми плато в центральной части лесных экосистем хребта Мяо-Чан. Озеро притягивает туристов, желающих полюбоваться его видами.

Изменению границ памятника природы предшествовало комплексное экологическое обследование природного комплекса хребта Мяо-Чан. Именно на основе полученных данных было принято решение установить ограничения хозяйственной деятельности, в том числе запрет рубок лесных насаждений на более обширной территории.

В последние годы в правительство края неоднократно поступали обращения от общественных организаций и жителей Солнечного района с просьбой спасти территорию вокруг памятника природы от негативного антропогенного воздействия, включая хозяйственную деятельность недобросовестных предпринимателей, уточняется на сайте регионального правительства.

Расширение границ памятника природы позволит сохранить озеро и леса хребта Мяо-Чан. Кроме того, это откроет новые возможности для развития на его территории туризма. Там можно будет обустраивать экологические тропы, смотровые площадки, глэмпинги и другие аналогичные объекты, не влекущие нарушения целостности природного объекта и окружающего его природного комплекса.