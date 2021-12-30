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Новый год и Рождество

Лавров исполнил мечту мальчика из Петербурга о встрече с режиссером Михалковым

Глава МИД также предложил мальчику посетить министерство иностранных дел

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Санкт-Петербурга, пригласив его в Москву на встречу с режиссером Никитой Михалковым. Об этом написала в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Министр исполнил мечту ребенка, направившего свое желание через сайт данного проекта. Мальчик Станислав из Санкт-Петербурга мечтал встретиться со всемирно известным режиссером Никитой Сергеевичем Михалковым. Сергей Викторович пообщался по видеосвязи со Станиславом, поздравил его и его семью с наступающими праздниками, пригласил в Москву на встречу с Михалковым, а также предложил посетить министерство иностранных дел", - рассказала она.

Затем было организовано знакомство мальчика с Михалковым в онлайн-формате, они договорились о личной встрече после новогодних праздников.

Акция "Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в ней принимает президент РФ Владимир Путин.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияНовый год и Рождество
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