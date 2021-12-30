Рост числа заражений "омикроном" может достичь в США пика к концу января

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Рост числа случаев заражения коронавирусом, вызванных новым омикрон-штаммом, может достичь в США своего пика к концу января 2022 года. Такое мнение высказал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в среду в интервью телеканалу CNBC .

"Сложно сказать [когда рост числа заражений пойдет на спад]. Определенно, пик был достигнут довольно быстро в ЮАР. Число случаев там начало стремительно расти и очень быстро пошло на спад,"- сказал он. "Полагаю, учитывая размер нашей страны и разницу в количестве вакцинированных и невакцинированных граждан, что это (рост числа заражений - прим. ТАСС) продлится более пары недель, возможно до конца января", - заявил Фаучи.

Эксперт высказал мнение, что омикрон-штамм, который распространяется быстрее, может ускорить конец пандемии, если окажется, что этот вариант заменит другие штаммы вируса, вызывающие более серьезные симптомы. Однако Фаучи отметил, что нет точных гарантий того, что рост заражений прекратится.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, более 512,5 тыс. случаев заражения коронавирусом было выявлено в США во вторник, 28 декабря, что является рекордным суточным приростом с начала пандемии.

Согласно статистике на 30 декабря, с начала пандемии в США заразились свыше 53,7 млн человек, количество летальных исходов превышает 821 тыс. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.