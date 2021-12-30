ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате. Текст документа размещен в думской электронной базе в четверг.

Как отмечают авторы инициативы, "высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9%, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров". По словам авторов проекта, в преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу. "В этот период в особом внимании и поддержке со стороны государства нуждаются социально уязвимые категории граждан, к которым относятся пенсионеры", - говорится в пояснительных материалах.

"Законопроектом предлагается ежегодно в декабре предоставлять пенсионерам предновогоднюю пенсионную выплату. Предлагаемая дополнительная пенсионная выплата перед Новым годом позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник", - говорится в пояснительной записке.

Инициативой предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и военных пенсий.

Авторы законопроекта предлагают установить предновогоднюю пенсионную выплату "в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты". Финансирование расходов на предоставление предновогодней пенсионной выплаты предлагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, в том числе предоставляемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда России межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование.