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МЧС взяло на учет почти 5 тыс. мест хранения и продажи пиротехники в РФ

В МЧС подчеркнули, что вопросы безопасности на новогодних праздниках в настоящее время являются самыми актуальными для министерства

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России взяли на контроль почти 5 тыс. мест продажи пиротехники на территории страны, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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"В период подготовки к проведению новогодних и рождественских праздников взяты на учет более 37 тыс. мест проведения массовых мероприятий, порядка 4,8 тыс. мест хранения и реализации пиротехнических изделий, а также более 4 тыс. мест проведения праздничных салютов", - сказали в пресс-службе.

В МЧС подчеркнули, что вопросы безопасности на новогодних праздниках в настоящее время являются самыми актуальными для министерства. В связи с этим ведомство проводит информирование граждан о правилах пожарной безопасности, в том числе по использованию пиротехники.

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