В Татарстане с начала ноября втрое сократили коечный фонд для больных ковидом

КАЗАНЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Коечный фонд для больных ковидом в Татарстане сократился втрое с начала ноября, когда было развернуто максимальное количество коек, - с 7,5 до 2,5 тыс. Об этом журналистам сообщил заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков на брифинге в кабмине республики.

"Мы действительно довольно серьезно сократили коечный фонд. На сегодня общее количество развернутых коек для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией составляет 2 577. Достаточный у нас сегодня запас свободных коек, это порядка 30%", - сообщил Жаворонков.

Он уточнил, что Минздрав региона готов при необходимости снова развернуть эти койки, их всего функционировало около 7,5 тыс.

В местном Роспотребнадзоре сообщили, что в республике наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, благодаря введенным ранее ограничительным мерам.

Накануне Минздрав Татарстана сообщал, что в регионе за сутки было зарегистрировано 80 новых случаев заражения коронавирусом , из них 3 - завозные, остальные контактные. Всего вакцинировано 2 287 616 человек, что составляет более 70% от взрослого населения, из них 1 860 112 получили вторую прививку.