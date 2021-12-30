Число рейсов "Императорского маршрута" увеличат вдвое в Свердловской области в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Число рейсов национального туристического проекта "Императорский маршрут", посвященного династии Романовых, в Свердловской области увеличится до 68 в 2022 году. Это вдвое больше запланированных на этот год показателей, сообщили ТАСС в четверг в департаменте информационной политики региона.

"На 2021 год по маршруту Екатеринбург-Алапаевск-Екатеринбург было запланировано 34 рейса брендированного вагона, но в связи с популярностью железнодорожного тура у туристов количество отправлений увеличено до 60 рейсов. На 2022 год запланировано увеличение отправлений до 68 рейсов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что с февраля по ноябрь маршрутом воспользовались более 2,4 тыс. человек, в числе которых как жители, так и гости региона.

Проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Маршрут включает не только места памяти представителей дома Романовых, но также их резиденции, места официальных визитов, посещений и паломничеств. В Свердловской области туристический поезд курсирует между Екатеринбургом и Алапаевском, где находятся святые места, связанные с царской семьей. На маршруте туристам рассказывают о представителях дома Романовых, их вкладе в духовность России.