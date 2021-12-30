Коэффициент распространения коронавируса в России упал до минимума с середины марта

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг продолжил снижение и опустился до 0,88 - минимума с 12 марта, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель, как и в предыдущие дни, превышает единицу в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Подмосковье, где он снизился до 1,05.

В Свердловской области индикатор составил 0,94, в Ростовской - 0,88, в Пермском крае - 0,86, в Воронежской области - 0,84, в Москве - 0,83, в Самарской области - 0,82, в Санкт-Петербурге и Красноярском крае - 0,81, а в Нижегородской области - 0,8.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.