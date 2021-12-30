Медицинские лаборатории продолжат работу в новогодние праздники

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Медицинские лаборатории в России будут работать в новогодние праздники, об этом сообщили опрошенные ТАСС компании. Диагностические центры "Хеликс" будут работать 3 - 9 января по обычному графику, рассказала заместитель генерального директора лабораторной службы компании Дарья Горякина.

"Диагностические центры "Хеликс" (розничные точки, где можно сдать анализы) 31 декабря работают с 07:30 (08:00) до 12:00 (13:00). Диагностические центры не работают 1 января, 2 января работают по графику выходного дня с 09:00 до 15:00 (16:00). С 3 по 9 января диагностические центры работают в обычном режиме", - сказала Горякина, отметив, что точное расписание каждой розничной точки клиенты смогут уточнить на сайте или по телефону контакт-центра.

Лабораторные комплексы "Хеликс" - производственные площадки, где выполняются анализы, - будут работать 31 декабря по обычному графику. Лаборатории молекулярной диагностики, где выполняются ПЦР-тесты на COVID-19, будут работать 1 - 9 января в обычном режиме. Для остальных отделов лабораторных комплексов 1 января - выходной, со 2 по 9 января - работа по обычному графику, добавила она.

"Инвитро" также не планирует прерывать работу на новогодние праздники, сообщили в пресс-службе компании. 31 декабря и 1 января будет работать ограниченное число медицинских офисов - с точным списком можно свериться на сайте и в контакт-центре, а со 2 января все медицинские офисы "Инвитро" возобновят работу в обычном режиме.

Продолжат свою работу в праздничные дни и клиники "Медси", рассказала заместитель медицинского директора компании Ксения Шеховцова. По ее словам, в клинико-диагностических центрах и клиниках семейного формата медицинская помощь будет доступна до 20:00 31 декабря и с 10:00 1 января. Часть клиник "Медси" - как правило, небольшие клиники первичного приема - начнут свою работу 2 - 4 января в обычном режиме. Прежде всего будут доступны специалисты, оказывающие медицинскую помощь в связи с острыми состояниями - терапевты, хирурги, травматологи, а также методы лабораторной и инструментальной диагностики.

Руководитель лаборатории SmartLab "Медси", заместитель медицинского директора ГК "Медси" по лабораторной диагностике Ольга Калачева сообщила, что лаборатория SmartLab будет работать в обычном режиме круглосуточно 31 декабря и все праздничные дни с 1 по 9 января. Ограничения будут касаться приема на некоторые редкие виды исследований.