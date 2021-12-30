В Тверской области создали природные парки "Заборские Острова" и "Остров Новосоловецкий"

ТАСС, 30 декабря. Власти Тверской области приняли решение о создании природных парков "Заборские Острова" и "Остров Новосоловецкий", что позволит обеспечить защиту этих территорий от застройки и вырубок лесов. В парках планируется развивать рекреационный и паломнический виды туризма, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"На заседании президиума правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, утверждены новые природные парки Верхневолжья - "Заборские острова" в Конаковском районе и "Остров Новосоловецкий" в Пеновском муниципальном округе", - говорится в сообщении.

Заборские острова являются особо охраняемой природной территорией (ООПТ), находятся в акватории правого берега Иваньковского водохранилища. Комплекс состоит из около 20 разных по площади островов, расположенных на расстоянии 400-500 м друг от друга. Добраться до них летом можно только водным путем. "На Заборских Островах будут развивать рекреационный туризм для семей с детьми, создавать экологические тропы, глэмпинги и другие туристические объекты", - отметили в пресс-службе.

Остров Новосоловецкий находится в акватории озера Вселуг, через которое проходит верхнее течение Волги. Примерно в 1701 году там был основан монастырь Новосоловецкая пустынь, он был уничтожен в советское время, все постройки разрушили. Возрождение монастыря началось в 1990-х годах. "Остров Новосоловецкий перспективен для развития паломнического туризма", - добавили в пресс-службе.

В природных парках определены функциональная и рекреационная зоны. В функциональной зоне действует режим охраны, запрещающий, в том числе строительство объектов, рубку леса, организацию стоянок и проезд транспорта, разведение костров. При этом возможно проведение научных исследований, организованных экскурсий, создание экотроп, сбор жителями ягод и грибов. В рекреационной зоне допускается создание пикниковых площадок и туристских стоянок.

В 2021 году статус природного парка в Тверской области первыми получили "Острова Спировские" в Калязинском районе. Они расположены на Волге, площадь превышает 217 га, в основном они покрыты лесом, на самом крупном из них произрастают 170-летние сосны.