МЧС России перешло на усиленный режим службы в период новогодних праздников

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Подразделения МЧС России в период новогодних праздников перешли на усиленный режим службы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В целях обеспечения готовности сил и средств МЧС России к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в предпраздничные, праздничные и выходные дни с 30 декабря по 10 января органы управления и силы постоянной готовности МЧС России переведены на усиленный режим службы", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что всего для обеспечения безопасности в новогодние и рождественские праздники будут задействованы силы и средства МЧС России в составе более 86 тыс. человек и около 17 тыс. единиц техники.

В пресс-службе Росгвардии также отметили, что ведомство примет участие в обеспечении правопорядка в новогодние праздники. "Росгвардейцы будут нести службу в новогоднюю ночь и во время празднования Рождества Христова. Перед началом праздничных мероприятий специалисты инженерно-досмотровых групп Росгвардии в составе комиссий проведут профилактические осмотры объектов пребывания граждан. Накануне праздника сотрудники лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии напомнили владельцам оружия о запрете его ношения на массовые публичные мероприятия, а также усилили контроль за объектами производства, торговли, хранения и использования огнестрельного оружия", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что во время новогодних и рождественских праздников маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны будут приближены к местам проведения массовых мероприятий - народных гуляний, новогодних елок, рождественских богослужений. "В Москве для участия в охране общественного порядка и общественной безопасности будут привлечены силы Центрального округа и Отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии РФ. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в войсках организовано проведение комплекса барьерных мероприятий", - заключили в Росгвардии.