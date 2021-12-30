Мишустин исполнил желание мальчика, мечтавшего побывать на кондитерской фабрике

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин исполнил желание пятилетнего Миши Спиридонова из Орловской области, мечтавшего побывать на кондитерской фабрике. Несколькими днями ранее глава кабмина снял шарик-открытку с желанием Миши с благотворительной елки, установленной в Доме правительства в рамках благотворительной акции "Елка желаний". Тогда премьер рассказал, что эта мечта ему тоже близка с детства, и пообещал постараться присоединиться к этой экскурсии.

Свое обещание он выполнил. Глава правительства и Миша 29 декабря пришли на фабрику "Красный Октябрь", где сначала осмотрели шоколадные экспонаты в ее музее. Некоторые витрины были слишком высокими для ребенка, и тогда премьер помогал ему - брал на руки, чтобы мальчик мог рассмотреть уникальные шоколадные фигуры поближе. "Какие красивые! Как прикольно!" - радовался ребенок.

Затем Мишустин и его подопечный отправились изготавливать шоколадные конфеты самостоятельно. "Миш, иди ко мне, вместе будет делать!" - позвал мальчика премьер. Наблюдая, как Миша справляется с заданием, насыпая в формочку в виде елки разные начинки, Мишустин похвалил его: "Молодец! Как ты сразу соображаешь! Молодец!" После мастер-класса глава правительства подарил Мише набор конфет в мешке-игрушке в виде тигра и конструктор Lego, модель "Собор Василия Блаженного".

Затем они отправились на саму фабрику - смотреть, как изготавливают шоколад и конфеты. В цехе они угостились плиткой шоколада, разделив лакомство с другими участниками прогулки. "Это тебе, это маме Тане, это директору, это замдиректора, а это мне", - сказал Мишустин, разламывая плитку.

Гости фабрики также увидели, как делают "Мишку косолапого" и другие конфеты. "Миша, ради этого стоило приехать", - сказал Мишустин мальчику. Премьер помог Мише взять несколько конфет с конвейерной ленты, а восхищенный мальчик приговаривал "ням-ням-ням". "Вот оно - счастье", - прокомментировал глава кабмина.

В завершение экскурсии Мишустин взял себе конфету, а также распределил по карманам мальчика еще горстку конфет из цеха. "Миша, с наступающим Новым годом и Рождеством! Спасибо тебе, что приехал. С Новым годом тебя и твою семью", - сказал премьер, попросив передать пожелания также папе, сестре и брату Миши. "Дай мне свою руку - давай! Будешь кондитером лучшим потом - сообщишь", - добавил Мишустин, попрощавшись с тезкой.

О "Елке желаний"

Акция "Елка желаний" началась 15 ноября 2021 года и продлится до 28 февраля 2022 года. "Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной". Желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от трех до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет. Участие в акции также могут принять дети от трех до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет в состоянии здоровья, угрожающем жизни.

Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний.

"Красный Октябрь" - старейшее предприятие кондитерской отрасли страны, которое является одним из крупнейших и известнейших московских производителей кондитерских изделий в России. Официальной датой основания предприятия считается 1849 год.