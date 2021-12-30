Власти Чувашии установят памятную табличку на доме, где жила корреспондент ТАСС

ТАСС, 30 декабря. Памятная табличка будет установлена на доме в центре Чебоксар, где жила корреспондент ТАСС Валентина Иванова. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава Чувашии Олег Николаев.

В сентябре глава региона поддержал предложение общественного совета объявить 2022-й год в Чувашии Годом выдающихся земляков. По его мнению, следующий год станет логическим продолжением Года памяти и славы в стране, объявленного в 2020 году, и Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии в 2021 году.

"Наша задача - вспомнить каждого нашего выдающегося земляка. В их числе собственный корреспондент ТАСС Валентина Иванова, памятную табличку в честь которой в начале 2022 года планируется установить на доме, где она жила", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, какие знаковые мероприятия пройдут в Год выдающихся земляков.

Как уточнили ТАСС в администрации главы республики, установка памятной таблички запланирована на конец января 2022 года.

Иванова - собственный корреспондент ТАСС по Чувашской АССР с 16 июня 1978 года по 31 марта 2005 года. Она родилась 4 июля 1937 года в городе Стрельна Ленинградской области. В 1958 году окончила с отличием филологический факультет Ленинградского государственного университета им. Жданова.

С 16 сентября 1958 года по 12 ноября 1966 года работала в Чебоксарах корреспондентом на радио Комитета по телевидению и радиовещанию Совета министров Чувашской АССР, а с 12 ноября 1966 года по 15 июня 1978 года - старшим редактором редакции промышленных передач на радио Комитета по телевидению и радиовещанию Совета министров Чувашской АССР.

Награждена Почетной грамотой президиума Верховного Совета Чувашской АССР (11.08.1966 года) и орденом "Знак Почета" (9.09.1971 года). Валентина Иванова умерла 10 сентября 2015 года.