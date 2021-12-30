{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК инициировал проверку из-за высаженного из автобуса в поле ребенка в Кургане

По сообщению в соцсетях, 13-летнему мальчику после высадки из транспорта пришлось добираться домой пешком

ТАСС, 30 декабря. Следователи проводят проверку по сообщению в социальных сетях о высадке кондуктором автобуса ребенка в поле на мороз в Курганской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о факте высадки кондуктором автобуса ребенка в поле на мороз. Из публикации следует, что вечером 23 декабря 13-летний мальчик сел в автобус в 6-м микрорайоне поселка Заозерный в Кургане, после чего транспорт отклонился от маршрута. Не доехав до своей остановки, ребенок был высажен из автобуса в поле и добирался домой пешком", - говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами проводится проверка. "В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в пресс-службе.

Теги
РоссияКурганская область
Пандемия COVID-19
Контроль за соблюдением масочного режима в транспорте Москвы усилят в новогодние праздники
Сейчас в городе за соблюдением масочного режима следят не менее 500 контролеров
Читать полностью