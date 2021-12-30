Около 900 тыс. туристов посетили курорты Кубани в декабре

СОЧИ, 30 декабря. /ТАСС/. Почти 900 тыс. человек посетили курорты Краснодарского края в декабре этого года. Загрузка отелей горного кластера максимальна, она выше показателя прошлого года, сообщил в четверг первый заместитель администрации губернатора Краснодарского края Игорь Галась в ходе заседания штаба по проведению курортного сезона, которое проходит в Сочи.

"За декабрь 900 тыс. туристов посетили курорты. Мы видим по бронированию, по глубине бронирования и по наполняемости фондов, наполняемость [в горном кластере] максимальная. Коллеги подтверждают, что она выше, чем в прошлом году", - сказал он.

Туристический поток в прошлом сезоне, который длился с декабря по март, составил 2,5 млн человек. В этом году показатель ожидается на том же уровне.

По словам главы Сочи Алексея Копайгородского, пик туристического потока в горах Сочи придется на 2-6 января. В горном кластере ожидаются почти 68 тыс. гостей. Всего же только в праздничные дни Сочи посетят 254 тыс. человек.

О безопасности на курортах во время праздников

Для координации работы всех служб и ведомств по поручению губернатора Вениамина Кондратьева был создан штаб, куда вошли представители администраций, силовых и правоохранительных структур, курортов, транспортных и ресурсоснабжающих предприятий. Для обеспечения эпидемиологической безопасности на курортах проводится регулярная обработка кабинок канатных дорог, реализация услуг проходит с учетом социальной дистанции. На курортах размещена информация о соблюдении мер профилактики ковида.

"В дни пиковых нагрузок в случаях скопления туристов в местах посадки на канатные дороги будут приняты оперативные меры: организация работы волонтеров и аниматоров, установка ленточных ограничителей, барьеров, увеличение скорости работы канатных дорог, приостановка продажи прогулочных ски-пассов", - добавил Игорь Галась.

Как отметил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, для обеспечения безопасности в горном кластере находятся силы и средства, включающие федеральную группировку МЧС в составе 148 человек и 60 единиц техники, муниципального профессионального горно-спасательного формирования в составе 74 человек и 30 единиц техники, профессионального аварийно-спасательного формирования горного кластера в составе 121 человека и 23 единиц техники.

О ситуации в регионе

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В летний период популярностью пользуется пляжный отдых, в зимний - горнолыжные курорты. Допандемийным рекордным годом для санаторно-курортного комплекса региона был 2019-й, когда край принял 17,3 млн туристов.

В регионе QR-коды необходимы для посещения объектов розничной торговли (за исключением тех, где продается продукция первой необходимости), кинотеатров, театров, спортивных, массовых и деловых мероприятий, бассейнов, фитнес-клубов, предприятий сферы бытовых услуг, торгово-развлекательных комплексов и центров, в том числе многофункциональных. Также продолжает действовать запрет на заселение в отели невакцинированных или не переболевших ковидом постояльцев. Кроме того, в регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.