Почти 50% из проверенных магазинов Тюменской области продавали алкоголь детям

ТЮМЕНЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Почти в половине проверенных магазинов Тюменской области продавали детям алкоголь в 2021 году, это показал мониторинг работы более 400 торговых точек. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе регионального штаба "Молодой гвардии".

"В течение 2021 года тюменское региональное отделение "Молодой гвардии" проводило мониторинг незаконной продажи алкоголя несовершеннолетним на территории Тюменской области. Проверены 417 торговых точек в Тюмени, Голышманово, Тобольске и Исетском районе. Незаконная продажа алкоголя несовершеннолетним была зарегистрирована в 49% частных магазинов", - говорится в сообщении.

Руководители 12% торговых точек также не смогли предоставить лицензию на работу.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе тюменского отделения "Молодой гвардии", информация о продаже спиртного детям передана в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.