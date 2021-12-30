Число тяжелых форм заболевания COVID-19 в Татарстане увеличилось на 22% за год

КАЗАНЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Доля бессимптомных форм среди заразившихся коронавирусом в 2021 году в Татарстане снизилась почти в четыре раза, при этом доля тяжелых форм увеличилась на 22%. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина на брифинге в четверг.

"Стали снижаться доли бессимптомных форм, она снизилась в четыре раза. Если в 2020 году каждый пятый у нас был в бессимптомной форме, то в 2021 году это всего лишь 5%, все остальные - с выраженными клиническими проявлениями. Доля тяжелых форм на этом фоне увеличилась на 22% ", - сообщила главный санитарный врач Татарстана.

Кроме того, Патяшина сообщила, что заболеваемость детей выросла почти в три раза, и дети стали переносить инфекцию в более выраженной форме, а не бессимптомно. При этом увеличились внутрисемейные заражения - их доля превысила 76%, то есть две трети заболевших.

Глава управления Роспотребнадзора по региону заявила, что в 2021 году в Татарстане было максимальное количество заболевших по сравнению с предыдущим годом. По ее словам, это связано с циркуляцией штамма "дельта". "Если в 2020 году у нас было 13 284 случая заболевания, то в 2021-м уже 29 418. И по итогам года мы видим, что 88% пациентов выделяют уже индийский штамм "дельта", - сообщила Патяшина.