УрФУ направил более 155 млн рублей на материальную помощь для студентов в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Уральский федеральный университет направил в 2021 году более 155 млн рублей на помощь студентам. Более 700 тыс. рублей из них - на поддержку студентов из Афганистана, сообщил ТАСС ректор вуза Виктор Кокшаров.

В 2020 году вуз направил 117 млн рублей материальной помощи нуждающимся студентам.

"За 2021 год мы более 155 млн рублей выделили на помощь студентам в период пандемии. В качестве точечной меры поддержки мы оказали помощь нашим студентам из Афганистана - их всего 29 человек, мы выделили по 25 тыс. рублей", - сказал Кокшаров.

Уральский федеральный университет является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 36 тыс. студентов. В 2021 году вуз является лидером по бюджетному приему в стране - абитуриентам доступно 7 500 мест по всем уровням и формам обучения. В УрФУ обучается более 4 400 иностранных студентов из 100 стран мира, действует более 10 лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых.