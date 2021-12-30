Контроль за соблюдением масочного режима в транспорте Москвы усилят в новогодние праздники

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Количество контролеров, которые будут проверять наличие масок в транспорте Москвы в новогодние праздники, увеличат почти в 1,5 раза. Об этом сообщил ТАСС в четверг руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"В новогодние праздники в транспорте Москвы увеличивается пассажиропоток, в столицу приезжают туристы. Кроме того, москвичи чаще посещают праздничные мероприятия, ходят в кафе, кино, театры. В это время особенно важно поддерживать и сохранять высокий уровень безопасности, поэтому мы призывам пассажиров надевать маски при входе в транспорт. В выходные дни мы усиливаем проверки за соблюдением масочного режима на всем транспортном комплексе", - сказал он.

Руководитель ведомства добавил, что с начала декабря сотрудники "Организатора перевозок" выявили более 40 тыс. нарушений требований санитарных врачей. Сейчас в городе за соблюдением масочного режима следят не менее 500 контролеров.

"Более 700 контролеров будут работать в период с 1 по 10 января, это в два раза больше, чем в прошлом году", - уточнил Султанов.

Он подчеркнул, что пассажирам по-прежнему необходимо носить маски на протяжении всей поездки. "Забытая в кармане или спущенная на подбородок маска бесполезна и не защищает. Мы призываем пассажиров с уважением относиться к здоровью и безопасности друг друга и благодарим всех, кто соблюдает простые профилактические правила", - отметил Султанов.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии контролеры выявили более 700 тыс. пассажиров без масок в общественном транспорте столицы.