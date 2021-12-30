Самарские власти сняли часть ограничений для работы МФЦ и ЗАГСов

САМАРА, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Самарской области ввели послабления по коронавирусу, касающиеся работы многофункциональных центров (МФЦ) и ЗАГСов. Так, теперь для посещения МФЦ не нужна предварительная запись, также снимаются ограничения по количеству гостей на церемониях бракосочетания в ЗАГСах, следует из постановления губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Внести в постановление следующие изменения: в пункте "3" в подпункте 6 слова "но не более 10 человек" исключить; подпункт 14 изложить в следующей редакции: "14) работу организаций сферы услуг (салонов красоты, парикмахерских, студий ногтевого сервиса, станций технического обслуживания автомобилей) исключительно по предварительной записи", - говорится в постановлении.

Также в культурные, спортивные учреждения и ТЦ будут пускать и жителей со справкой от военно-медицинских организаций о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

Ранее власти также разрешили ресторанам и барам работать до 01:00 вместо 23:00 в преддверии новогодних праздников. Что касается детских утренников, то родителям разрешили их посещать при наличии свидетельства о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. При этом мероприятия будут проводиться в рамках одного класса или группы без смешивания потоков.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 30 декабря в Самарской области выявлено около 199,3 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили более 154,6 тыс. пациентов, более 6,2 тыс. человек умерли.