На Украине остановили разработку вакцины против ковида из-за отсутствия интереса властей

"Наше исследование стоило почти €300 тыс. Чтобы сделать вакцину, нужно исследовать на больших животных - сусликах, приматах. Нужны большие объемы препаратов, нужно инвестировать €300-500 млн. Никто не готов это делать, - рассказал ученый в комментарии изданию "Общественное", опубликованном в среду. - Это повисло. Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет".

Сибирный добавил, что разговаривал с представителями Министерства здравоохранения Украины, однако там ему ответили, что не будут финансировать исследование. По его словам, несмотря на то что львовским ученым из Института биологии клеток, работавшим над созданием вакцины, удалось достичь позитивных результатов, Национальный фонд исследований Украины также не обеспечил возможность продолжить разработку препарата.

"План работы выполнили: мы сделали продуценты вирусных белков на гуманизированных дрожжах, очистили белки, охарактеризовали их, доказали, что они высокоиммуногенны, то есть вызывают появление антител у мышей. Это положительно", - напомнил он и пояснил, что следующий этап исследования необходимо было провести в Польше, так как на Украине нет соответствующих лабораторий. "Не удалось, потому что Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет", - заявил ученый.

По его мнению, разработка украинской вакцины далее продвигаться не будет. Хотя, отмечает Сибирный, страна должна разрабатывать собственные препараты, "потому что развитые государства мало-помалу выпускают хотя бы некоторые вакцины".