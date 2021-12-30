Снегопады и ветер до 25 м/с ожидаются в Крыму в первые дни 2022 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Дожди, снегопады и усиление ветра до 25 м/с прогнозируются в Крыму в субботу и воскресенье, 1-2 января, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС России по республике.

"В связи с прохождением фронтальных разделов днем и до конца суток 1 января, в течение суток 2 января в Крыму ожидаются дожди, 2 января переходящие в мокрый снег, снег. В южных, центральных и восточных районах - очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, 2 января - порывы до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Жителям республики рекомендуется воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

На Крым в конце ноября - начале декабря 2021 года дважды обрушивался ураган. Пострадали 5 человек, в Ялте затонула яхта. В ночь на 1 декабря ветер сопровождался снегопадом, обошлось без пострадавших. Оба раза в регионе происходили многочисленные отключения электроэнергии.