Захарова: отказ Эстонии в выдаче визы журналисту РФ нарушает право на доступ к информации

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Отказ Эстонии в выдаче визы российскому спортивному журналисту Анатолию Самохвалову для освещения чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию является очередным нарушением права на свободный доступ к информации. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, посольство Эстонии в Москве аргументировало решение тем, что журналист создает угрозу общественному порядку или внутренней безопасности. Она подчеркнула, что официальное приглашение на чемпионат журналист получил 20 декабря от генсека эстонского союза конькобежцев. "Отказ, формулировки и вся эта история обескураживают нелепостью, являются очередным проявлением порочной практики эстонских властей прикрывать мнимыми угрозами своей безопасности системные нарушения Таллином права на свободный доступ к информации и представляют собой неуважение к положениям кодекса этики Международного союза конькобежцев от 2020 года", - указала Захарова.

Дипломат обратила внимание, что Самохвалов на протяжении многих лет освещает исключительно спортивные мероприятия. "Как он мог стать угрозой безопасности Эстонии - очень хотелось бы задать вопрос этому государству. Считаем это решение в высшей степени необъективным, предвзятым, продиктованным, видимо, рефлекторной русофобией, прочно укоренившейся во властных структурах соседнего государства. Мы призываем профильные международные структуры, прежде всего Международную ассоциацию спортивной прессы, дать должную оценку действиям Таллина и содействовать урегулированию этой вызывающей глубокое недоумение ситуации", - резюмировала дипломат.