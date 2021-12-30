Число участников платформы социально полезных действий "Другое дело" достигло 700 тыс.

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Порядка 800 тыс. общественно полезных заданий выполнили 700 тыс. участников платформы "Другое дело" с момента ее запуска в июне 2021 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"В числе новых проектов в 2021 году была запущена платформа "Другое дело", участники которой получают баллы за волонтерскую, благотворительную и другую общественно полезную деятельность, а также за успехи в области образования и саморазвития", - сказал он.

Комиссаров добавил, что "затем баллы можно использовать для получения призов". "Среди них - возможность обучения, стажировки в ведущих компаниях страны, встречи с известными людьми и путешествия по России. Количество участников нового проекта достигло 700 тыс. человек из более 1 300 городов, в сумме они выполнили 800 тыс. различных заданий", - отметил он.

Платформа "Другое дело" была запущена 25 июня 2021 года. С ее помощью любой пользователь может участвовать в общественно полезной деятельности и получать за это различные поощрения. Среди партнеров проекта - министерства, некоммерческие организации, крупные компании, в том числе "Сбер", "Ростелеком", VK, Роскосмос, ДОМ.РФ, "Норникель". Чтобы присоединиться к "Другому делу", нужно добавить соответствующее приложение сети "ВКонтакте", выбрать интересующие виды активности и начать выполнять задания.