В Москве жители подали за год более 5,5 тыс. заявок о вывозе ненужных вещей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Жители Москвы подали более 5,5 тыс. заявок на вывоз ненужных вещей в этом году всего за пару месяцев работы специального сервиса. Об этом ТАСС сообщил в четверг руководитель ГКУ "Новые технологии управления", ответственный за развитие сервиса Александр Пищелко.

"Бесплатный сервис от правительства Москвы начал работать в октябре 2021 года. Уже к концу декабря пользователи подали 5 539 заявок. Ненужные стиральные машины стали самым популярным предметом, который просили вывезти москвичи, в этой категории поступило более 1,6 тыс. заявок", - сказал Пищелко.

Чуть меньше заявок поступило на вывоз старых холодильников - почти 1,6 тыс. В тройку самых популярных для сервиса предметов вошли электрические и газовые плиты - горожане оставили на портале более 1,1 тыс. заявок.

Воспользоваться сервисом москвичи могут бесплатно. Оформление заявки занимает около минуты. Специалисты приезжают в удобное для пользователя время, а процесс вывоза предметов занимает в среднем около получаса.

"Вывезти можно не только бытовую технику, которая вышла из строя, но даже старые автомобили", - напомнил Пищелко.