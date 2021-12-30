Запасы водохранилищ Крыма к концу года оказались в четыре раза больше прошлогодних

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Запасы водохранилищ Крыма в декабре пополнились более чем на 20 млн куб. м и к концу 2021 года оказались в четыре раза больше, чем год назад, сообщается в четверг на сайте регионального гидрометцентра.

Общий суммарный запас в водохранилищах Крыма к концу 2020 года составлял 31,308 млн куб. м.

"Происходило заполнение водой большинства водохранилищ, расположенных в руслах рек, общий суммарный запас воды в которых 27 декабря составил 126,77 млн куб. м, что на 20,78 млн куб. м больше, чем месяц назад", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в декабре за 25 дней на территории большинства речных бассейнов Крыма выпали существенные осадки: на реках Альма, Черная, Салгир, Демерджи - 120-180% нормы, на реках Дерекойка, Су-Индол, Кучук-Карасу, Кача - 139-171% нормы, а в бассейнах остальных рек - в 1,7-2,7 раза больше нормы.

"В третьей декаде в Крымских горах образовался снежный покров. По сведениям пентадной снегосъемки 25 декабря средняя высота снега в районе деятельности метеостанции Ай-Петри составила 64 см (305% нормы), запас воды в снеге - 83 мм (130% нормы), а в районе метеостанции Ангарский Перевал - 15 мм (60% нормы), запас воды в снеге - 30 мм (125% нормы)", - сообщается на сайте.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму и Севастополе возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки. После реализации части плана и прошедших в первой половине лета сильных ливней на полуострове ситуация с водой стабилизировалась, почасовую подачу воды в Симферополе отменили.