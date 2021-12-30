РБК: "Яндекс.Карты" нашли самые "советские" города и регионы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Спустя 30 лет после распада СССР в России остаются тысячи улиц, названия которых напоминают о советском периоде в истории государства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты совместного исследования с сервисом "Яндекс.Карты".

По данным издания, в выборку вошли улицы, проспекты, площади, переулки, названные в честь Октябрьской революции и коммунизма, а также объекты уличной сети со словом "советский", улицы, названные в честь государственных деятелей СССР Владимира Ленина, Сергея Кирова, Михаила Калинина и основоположника научного коммунизма Карла Маркса.

Больше всего таких названий оказалось в Краснодарском крае (1936), Свердловской области (1780), Татарстане (1622), Воронежской области (1474) и Башкортостане (1469), пишет издание.

Отмечается, что гораздо показательнее статистика доли "советских улиц" от общего числа. Лишь в пяти регионах (Мордовия, Чувашия, Воронежская и Кировская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ) этот показатель превысил 7,5%. Объясняется это в том числе тем, что местные власти скептически относились к идее переименований. Согласно сведениям РБК, в Москве "советских названий", наоборот, всего 0,6%, что связано с волной переименований в 1990-1991 годах. При этом вполне возможно, что в ближайшие годы таких топонимов станет меньше, поскольку с присоединением новых территорий возникает необходимость во избежание путаницы переименовывать улицы в Новой Москве (сейчас в городе пять улиц Ленина). В нижней части таблицы также оказались Самарская, Калужская, Ярославская области, где процесс возвращения исторических названий плавно продолжался в том числе и в последние годы. Улицы, названные в честь Владимира Ленина, встречаются почти во всех региональных столицах России. Исключениями являются Белгород, Великий Новгород, Владивосток, Махачкала и Магас. Столица Ингушетии - единственный центр субъекта Федерации, в котором не нашлось ни одного "советского" названия. Объясняется это тем, что город создали в 1998 году. При этом, например, улица Кирова есть в примыкающем к нему селении Али-Юрт. Сразу 10 улиц названы в честь Сергея Кирова в Омске. При этом в самом городе Киров в честь уроженца Вятского края, как пишет издание, есть всего две улицы. Но компенсирует этот момент Кировская область. Во всех населенных пунктах этого региона 149 улиц в честь советского деятеля. По этому показателю область занимает четвертое место в стране, уступая лишь Краснодарскому краю, Свердловской области и Татарстану.

На родине Владимира Ленина в Ульяновске (настоящее имя - Владимир Ульянов) именем вождя революции по-прежнему названы четыре улицы. В Ульяновской области таких улиц 109 (меньше, чем в уступающей по численности населения Курганской области). В Калининграде (бывшем Кенигсберге), который после присоединения к СССР был назван в честь Михаила Калинина, в честь этого деятеля названы всего четыре улицы. Достаточно много в российских городах названий, связанных с Октябрьской революцией. Больше всего их в Краснодарском крае (более 500), Свердловской области и Московском регионе.

Рекорд по слову "советская" в названии улиц принадлежит Санкт-Петербургу. Таковых там насчитывается 27. Это связано с тем, что к городу в последние 20 лет присоединяли населенные пункты Ленинградской области. А вот в случае с 26-ю Советскими улицами в Иркутске объяснение такое же, как с Кировскими улицами в Омске. В городе 22 Советских переулка.