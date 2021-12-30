Строительство парка "Россия - моя история" в Пскове приостановили из-за подрядчика

ПСКОВ, 30 декабря. /ТАСС/. Строительство исторического парка "Россия - моя история" в Пскове приостановлено из-за недобросовестного подрядчика. Об этом сообщил в четверг губернатору региона Михаилу Ведерникову митрополит Псковский и Порховский Тихон.

На полях V Международного арктического форума "Арктика - территория диалогов" весной 2021 года губернатор Михаил Ведерников сообщил о создании парка на месте заброшенного стадиона "Электрон" в Пскове при участии Русской православной церкви.

"Проблема у нас с историческим парком, музеем "Россия - моя история". Руководитель компании, который выиграл работу по строительству исторического парка, они тянут и даже уголовное дело пошло", - сказал митрополит.

Как уточнил Ведерников, руководитель подрядной организации задержан правоохранительными органами и в связи с этим в последнее время не мог появляться на объекте. Власти намерены в ближайшее объявить новый конкурс по выбору подрядчика.

"Получилось так, что он уже физически не мог присутствовать на объекте. Приехал сын, они просили, [говорили, что] все обязательства выполним. Мы дали им неделю, за неделю ничего не произошло. Я их предупредил, что мы будем разрывать контракт, вносить их в реестр недобросовестных подрядчиков. Может быть, до конца года успеем объявить конкурс. Рассчитываем, что в конце января - начале февраля он уже состоится. Надеемся, что выйдет нормальный подрядчик. Все шансы завершить к началу лета строительную готовность у нас есть", - пояснил губернатор.

Исторические парки "Россия - моя история" - самый масштабный экспозиционный комплекс страны. География его площадок простирается через всю Россию и насчитывает 22 города. В парках использованы самые современные формы информационных носителей: сенсорные столы, лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшеты. Визуальные новаторские решения мультимедийных экспозиций созданы с использованием видеоинфографики, анимации, 3D-моделирования. В начале марта губернатор Михаил Ведерников сообщал ТАСС, что исторический парк в Псковской области планируется открыть до конца года.